Quarantäne für 300: Eine Siegener Studentin im abgeriegelten Wohnheim berichtet

WDR: Hattest Du Angst, wie es jetzt weitergeht?

Ein Flur des Studierendenwohnheims

Walkling: Ja, da waren plötzlich so viele Fragezeichen im Kopf. Aber ich muss die Uni , den AStA und das Studierendenwerk loben, die haben ganz schnell eine Zoom-Konferenz gestartet und uns alle Fragen beantwortet. Die haben erklärt, was wir dürfen und was nicht, wie wir versorgt werden, usw.

WDR: Und wie läuft die Versorgung ab?

Walkling: Wir kriegen morgens, mittags und abends Essen angeliefert. Das wird in den Flur gestellt und ich stelle das Essen dann jedem vor die Tür, weil ich die Flursprecherin auf meiner Etage bin. Wir haben Messenger-Gruppen und jeder, der aufs Klo oder in die Küche geht, sagt da Bescheid. Dann wissen die anderen, es ist besetzt. Das klappt gut! Und dann gibt es ja noch „SoliNa“. Das ist ein Netzwerk, da helfen Studierende anderen Studierenden und da können wir auch sagen, wenn wir noch andere Dinge brauchen, die werden dann für uns eingekauft.

WDR: Alles gut organisiert, aber wie geht es Dir persönlich?

Das Wohnheim von außen

Walkling: Es geht so. Wir haben ja schon fast ein Jahr lang Kontaktbeschränkungen auch hier im Haus, Maskenpflicht überall, außer in unseren Zimmern. Der Unterschied jetzt ist, dass wir nicht raus können, spazieren gehen oder so. Das ist schlimm. Aber noch trauriger sind meine ausländischen Freunde: manche hatten gerade einen Flug nach Hause gebucht, um endlich ihre Familien mal wiedersehen zu können. Das geht jetzt wieder nicht.

WDR: Hat man Euch schon gesagt, wie lange die Quarantäne dauern wird?

Walkling: Die Rede ist von wahrscheinlich zwei Wochen. Das kommt jetzt drauf an, wie die Tests von Donnerstag ausgehen. Wir haben noch keine Ergebnisse. Wir hoffen natürlich, dass alle negativ sind. Die, die positiv getestet wurden, sind sozusagen ausgelagert, die sind in einem Hotel. Und wir anderen hoffen, wenn wir uns an die Regeln halten, dass wir vielleicht auch schneller wieder raus dürfen.

Das Interview führte Gaby Rosenkranz.

Stand: 23.04.2021, 11:22