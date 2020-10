Niederländische Corona-Patienten werden nach Münster geflogen

Eigentlich hätte der Transport einige Stunden früher starten sollen, anfangs behinderte aber das schlechte Wetter den Start des Haubschraubers im niederländischen Almere, am Nachmittag gegen 16 Uhr soll ein weiterer Patient aus der selben Klinik in Almere in die Uniklinik Münster geflogen werden.

Viele Intensivbetten in den Niederlanden bereits belegt

Die Uniklinik Münster nimmt erneut niederländische Patienten auf

Durch die Verlegungen soll der Druck auf die niederländischen Intensivstationen gesenkt werden. Bereits fast jedes zweite Bett auf den dortigen Intensivstationen sei mit einem an Covid-19 erkrankten Patienten belegt, teilte das Koordinierungszentrum für die Verteilung von Patienten in Rotterdam mit. Am Donnerstag waren in den Niederlanden fast 9.300 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden.