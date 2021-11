Luftwaffe startet Corona-Hilfsflug nach Münster/Osnabrück

Die Maschine war nach Bundeswehr-Angaben um kurz nach 13 Uhr mit dem Ziel Memmingen gestartet. Dort sollen sechs schwerkranke Patienten an Bord geholt werden. Der Airbus der Luftwaffe ist ein fliegendes Hospital. Für die sechs Intensivpatienten an Bord gibt es spezielle Beatmungsplätze. Rettungswagen unter anderem aus Münster und Warendorf sollen die Menschen auf dem Rollfeld übernehmen.

Ziel sind sechs Kliniken in Westfalen

Notärzte begleiten dann den weiteren Transport zu Kliniken in der Region: Das sind die Uniklinik, das Clemenshospital und das Franziskushospital jeweils in Münster sowie eine Klinik in Steinfurt und zwei Krankhäuser in Ostwestfalen, und zwar in Bielefeld und Bünde. Sie haben sich zur Nothilfe bereit erklärt trotz zum Teil eigener angespannter Lage.