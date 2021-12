Luftwaffe fliegt Corona-Patienten von Bayern nach Paderborn

Der speziell für solche Transporte ausgerüstete Airbus der Bundesluftwaffe landete um 14.45 Uhr. Die Maschine war vom bayerischen Memmingen im Allgäu gestartet und brachte die sechs Corona-Intensivpatienten zut Versorgung nach NRW , weil die Intensivstationen der Krankenhäuser in Süddeutschland überlastet sind.

Aufwendige Versorgung der Schwerkranken am Flughafen

Die Leitung des Flughafen Paderborn-Lippstadt teilte am frühen Abend mit, der Transport und auch das Verladen der Patienten in die Rettungswagen sei gut gelaufen. Die Schwerkranken hätten den Transport im Flieger den Umständen entsprechend gut überstanden.



Dazu war der Airbus A310 der Bundeswehr mit dem Bug voran in im größten Hangar des Flughafens geparkt worden, um sowohl die Patienten als auch das medizinische Personal beim Umladen vor Kälte und Wind zu schützen.

Regionalflughafen als Drehscheibe für Patiententransporte

Zahlreiche Rettungswagen am Paderborner Flughafen erwarteten die Corona-Kranken

Mit einem speziellen Lift für den Transport von Kranken und Menschen mit Behinderung wurden die Intensivpatienten dann aus dem Flugzeug gehoben. Dabei wurden sie intensivmedizinisch eng betreut. Um 17 Uhr waren dann alle Rettungswagen vom Gelände und auf dem Weg in die umliegenden Krankenhäuser. Anschließend wurde der Flughafenhangar desinfiziert.



Die Leitung des Flughafen Paderborn-Lippstadt betonte den Stellenwert des Airports in Kreisenzeiten wie in der derzeitigen Pandemie: Wenn einmal Patientinnen und Patienten aus Ostwestfalen-Lippe und Umgebung an andere Orte zur Versorgung verlegt werden müssten, könne sich der Regionalflughafen als wertvoll erweisen, hieß es.

Stand: 03.12.2021, 19:55