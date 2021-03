Alle Schülerinnen und Schüler lernen im Märkischen Kreis ab Mittwoch wieder im Distanzunterricht. Die einzige Ausnahme sind die Abschlussklassen. Bei Kitas entscheiden die Eltern, ob sie ihre Kinder in die Einrichtung schicken. Damit reagiert der Kreis auf die steigenden Corona-Zahlen: Die 7-Tage-Inzidenz liegt im MK bei 215,2 - und damit so hoch wie nirgends sonst in NRW .

Neue Auflagen für Friseur- und Kosmetiksalons

Auch in anderen Bereichen gibt es weitere Einschränkungen: Wer ab Samstag einen Friseurtermin hat, zu einer Kosmetikbehandlung oder zur Fußpflege möchte, muss einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Alternativ kann vor Ort ein Selbsttest gemacht werden.

Eigentlich würde die sogenannte "Notbremse, auf die sich Bund und Länder am Montag geeinigt hatten, erst am Montag in Kraft treten. Doch der Märkische Kreis hat in Abstimmung mit dem NRW -Gesundheitsministerium seine Allgemeinverfügung schon jetzt erweitert.

" Wir verstehen Notbremse als einen sofortigen Stopp "

" Wir wollen nicht bis Montag auf die landesweite Umsetzung der Beschlüsse warten, sondern da, wo wir es in der Hand haben, jetzt sofort handeln. Wir verstehen 'Notbremse' als einen sofortigen Stopp ", sagte Lüdenscheids Bürgermeister Sebastian Wagemeyer.

Die Stadt Lüdenscheid hat zusätzlich zu den Vorgaben vom Kreis bereits angekündigt, alle städtischen Einrichtungen wie Musikschulen und Museen, Sportplätze und städtische Kinder- und Jugendtreffs ebenfalls sofort zu schließen.

Ähnliche Pläne in Siegen-Wittgenstein

In Siegen-Wittgenstein könnten die Schulen ebenfalls schon früher wieder schließen: ab Donnerstag - wenn das Schulministerium dem Antrag des Kreises zustimmt. Eine offizielle Entscheidung wird am Mittwoch erwartet.