So reagiert Südwestfalen auf Corona

Zum Schutz vor dem Corona-Virus hat die Diakonie Mark Ruhr ab sofort (13.03.2020) die Besuchszeiten in ihren 14 Altenpflegeeinrichtungen, unter anderem in Iserlohn und Hemer, stark eingeschränkt.

Am Wochenende werden die Seniorenheime der Diakonie Mark Ruhr für Besucher gar nicht mehr geöffnet. Werktags darf nur noch ein Besucher pro Bewohner für eine Stunde am Tag hinein. Oberstes Ziel sei es, das Gesundheitssystem und damit auch den gesamten Pflegebereich solange arbeitsfähig zu halten wie möglich, so die Begründung.

Termine der Altenheim-Bewohner beim Friseur, der Ergotherapie und Fußpflege werden erst mal gestrichen, die Cafés und die Tagespflegen geschlossen.

Strikte Regelung für Feuerwehren

Die Feuerwehren der Kreise Soest, Hochsauerland, Olpe und Märkischer Kreis haben alle Übungen, Lehrgänge, Konzerte und Treffen vorerst abgesagt. Von dieser Entscheidung sind südwestfalenweit Tausende Feuerwehrleute betroffen. Ob Atemschutzübung oder Jahreskonzerte in Attendorn und Wenden: Alles fällt aus.

Wer der Feuerwehr nicht angehört, darf Feuerwehrhäuser nicht betreten. Im Kreis Siegen-Wittgenstein soll diese Regelung spätestens ab Samstag (14.03.2020) gelten. Außerdem stellt die Volkshochschule in Siegen-Wittgenstein den Unterrichtsbetrieb vorerst bis zum 19. April 2020 ein. Nach Angaben der VHS sind auch die Deutsch- und Integrationskurse betroffen sowie geplante Tagesfahrten, Besichtigungen und Vorträge.

Corona-Fall im Kreishaus Meschede

Das Corona-Virus sorgt auch im Kreishaus in Meschede für Probleme: Am Freitag (13.03.2020) wurde bestätigt, dass ein Mitglied der Verwaltungsspitze positiv auf das Virus getestet worden ist.

Die Kfz-Zulassungsstellen im Kreishaus Meschede sind am Freitag (13.03.2020) geschlossen worden, teilte der Kreis mit. Bürger sollen sich nur in dringenden Fällen und möglichst nicht persönlich an die Verwaltung wenden. Der Kreistag Freitagnachmittag ist abgesagt.

Abgesagte Gottesdienste

Die Kirchen haben die ersten Gottesdienste in Südwestfalen abgesagt. Die evangelische Kirchengemeinde Brilon und die katholische Landjugend z.B. haben wegen der Ansteckungsgefahr einen für Samstag (14.03.2020) geplanten besonderen Gottesdienst in einer Reithalle gestrichen.

Die Westfälische Landeskirche und auch das Erzbistum Paderborn appellieren an die Gemeinden, auf den Friedensgruß zu verzichten. In den katholischen Kirchen soll das Weihwasser häufiger als üblich gewechselt oder ganz weggelassen werden.

Vorlesungsbeginn an Uni verschoben

An der Universität Siegen wird der Vorlesungsbetrieb nach der Entscheidung des Landes erst am 20.4.2020 wieder beginnen statt am 6.4.2020. Aktuell bittet die Uni Siegen, Einschreibungen oder Rückmeldungen nur per Post oder per Mail zu machen und dafür nicht persönlich an der Uni zu erscheinen. Und alle, die aus Risikogebieten zurückkommen werden gebeten, den Campus für 14 Tage nicht zu betreten.

Kultur-Veranstaltungen fallen aus

Das Apollotheater in Siegen hat bekannt gegeben, dass alle Veranstaltungen bis Ende März 2020 ausfallen werden. Auch die Siegerlandhalle hat alle Veranstaltungen bis Anfang April 2020 abgesagt. Die Stadt Soest streicht bis auf weiteres alle städtischen Veranstaltungen. Im Soester Schlachthof und dem dazugehörigen Kino fallen auch alle Veranstaltungen aus.

Spiel-Absagen im Amateur-Sport

Im Amateur-Sport ist der Spielbetrieb weitgehend eingestellt. Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen hat alle Fußballspiele abgesagt, der Handballverband Westfalen alle Handballspiele und auch die Tischtennis-Begegnungen sowie Basketball- und Volleyballspiele sind gestrichen.

Kritik an Soester Sportgala

In Soest gibt es heftige Kritik an der Entscheidung, dass die Sportgala am vergangenen Wochenende nicht abgesagt worden ist. Im benachbarten Bürgerzentrum hatte die Stadt die Jazznacht wegen der Corona-Gefahr abgesagt. Die Sportgala war dagegen planmäßig über die Bühne gegangen mit 500 Gästen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass ein Besucher der Sportlergala mit dem Corona-Virus infiziert war.

Stand: 13.03.2020, 16:03