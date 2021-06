WDR-Recherche: Corona-Kontaktlisten werden kaum genutzt

Für Luca Conti ist es eine lästige Aufgabe, aber er macht sie gewissenhaft. In seinem Eiscafé in Schwelm bekommt jeder Gast, der sich an einen seiner Tische setzt, sofort die Eiskarte und dazu ein Formular. Name, Adresse, Telefonnummer, an welchem Tisch sitzt der Gast, wann gekommen, wann gegangen.

Ein Kellner nur für die Listen

Café-Chef Luca Conti

" Wir stellen einen Kellner nur dafür ab, der darauf achtet, dass alles ordentlich ausgefüllt wird von unseren Gästen ", sagt der Café-Chef. Deshalb ist das Führen der Kontaktlisten für ihn aufwändig und teuer.

Doch Recherchen des WDR zeigen jetzt: Die mit Akribie in zahllosen Restaurants, Friseurbetrieben, Kirchen, Museen etc. geführten Listen verstauben in aller Regel in den Kellern derjenigen, die die Listen anfertigen lassen müssen. Die Gesundheitsämter haben sie seit Beginn der Pandemie im vorigen Jahr nur höchst selten angefordert:

Keine einzige Liste angefordert

Kontaktlisten nach wie vor meist auf Papier

Seit die Listen ausgefüllt werden müssen, also seit über einem Jahr, hat das Gesundheitsamt der Stadt Dortmund keine einzige davon angefordert. Auch im Märkischen Kreis und im Hochsauerlandkreis wurde dieses Instrument nicht einmal genutzt, um Kontakte nach einer Infektion zurückzuverfolgen.

In Hagen wurden die Listen weniger als zehnmal angefordert, in Düsseldorf 30 Mal, im Kreis Heinsberg: viermal, im Kreis Coesfeld vereinzelt.