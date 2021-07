Herford: Corona-Fall in der Diskothek "X"

Die infizierte Person feierte nach Angaben des Kreises zwischen 23:30 Uhr und 06:00 Uhr in der Herforder Diskothek. An der Veranstaltung haben in dieser Nacht circa 1.200 weitere Menschen teilgenommen.

Clubbesucher werden zum Test aufgefordert

Der Krisenstab des Kreises Herford fordert jetzt alle Besucherinnen und Besucher dazu auf, sich so schnell wie möglich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Außerdem sollte am Donnerstag, den 29.07.2021, ein weiterer Test gemacht werden, da die Viruslast bei einem Test am Montag oder Dienstag noch zu gering für ein eindeutiges Ergebnis sein könnte. Wer Symptome zeige, solle sich an seine Hausarztpraxis wenden.

Laut Landrat Jürgen Müller werden nicht alle 1200 Besucherinnen und Besucher unter Quarantäne gestellt, sondern nur die engen Kontakte der infizierten Person. Er fordert die Clubgänger auf vorsichtig zu sein, auch wenn sie noch keine Symptome zeigen.