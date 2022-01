Beleidigt und bedroht: Corona-Protest im Münsterland wird aggressiver

Über dieses Thema berichten wir auch am 28. Januar 2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit Münsterland, 19:30 Uhr.

Verbale Attacken auf Kommunalpolitiker

Droh-Nachricht an Ratsherr Jonas Ewering

Auch abseits der so genannten "Spaziergänge" wird der Ton rauer. Der Steinfurter Ratsherr Jonas Ewering von der Grün-Alternativen-Liste hat eine Gegendemonstration organisiert. Kurz darauf bekommt er eine anonyme Sprachnachricht, in der ein Mann ein Treffen fordert. Wörtlich droht er: "Wir zwei sollten uns mal treffen, nur du und ich. Keine Zeugen. Am besten nachts im Dunkeln, dann reden wir mal." Das sei keine Drohung, nur ein Angebot, ergänzt der Unbekannte. Und, so der Mann, er käme aus der Nähe von Steinfurt und kenne Ewerings Gesicht.

"Ich mache mir ein wenig Sorgen, aber ich möchte mich davon nicht einschüchtern lassen. Ich werde weiter aktiv bleiben und solche Drohungen nicht zu nah an mich heranlassen." Steinfurter Ratsherr Jonas Ewering

Auch der Bürgermeister von Dülmen wird in den Sozialen Medien angegangen. Wegen Beleidigungen auf Facebook erstattet er Anzeige bei der Polizei.

Attacken auch gegen Journalisten

Solche verbalen Attacken gibt es vermehrt auch gegen Journalisten. Über den WDR schreibt ein Nutzer der Telegram-Gruppe " Impfzwang Steinfurt": "Scheiß Lügenpresse!! Das sind nur Parasiten, die dem Kollektiv schaden. Ich würde Schädlinge gerne platt machen, weil keiner Parasiten braucht! "

In Telegram-Gruppen werden auch Journalisten bedroht

Demo-Tourismus im Münsterland

Demonstrationen dieser Größenordnung hat es zuvor in den meisten Orten im Münsterland kaum gegeben. Die vielen Menschen kommen oft nur zusammen, weil es offenbar einen regelrechten Demo-Tourismus gibt. In Telegram-Gruppen werden Mitfahrgelegenheiten angeboten und es wird zum Beispiel dazu aufgerufen, Montags in Dülmen und Dienstags in Coesfeld zu laufen.