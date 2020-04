Corona: Auf engem Raum wachsen Konflikte

Wohlfahrtsverbände, Hilfsorganisationen und Kommunen in Ostwestfalen-Lippe weisen dringend auf Sorgentelefone für Kinder und Jugendliche hin. Sie befürchten, dass Kinder zu Zeiten von Corona mehr Gewalt und Übergriffen in der Familie ausgesetzt sind. Profis am Telefon sollen für junge Menschen in Not erste Ansprechpartner sein.

Erste Anlaufstelle: Sorgentelefon

Die Städte Herford, Detmold und Bielefeld, die Caritas im Kreis Gütersloh sowie der Kinderschutzbund haben Telefon-Hotlines eingerichtet, damit Kinder und Jugendliche mit Sozialarbeitern und professionellen Erziehern offen sprechen und Lösungen für ihre Probleme, Konflikte oder Bedrohungen finden können. Die Fachkräfte wurden für diese Telefonkontakte extra abgestellt. Das Angebot sei aber bislang offenbar kaum bekannt. Bisher wird es wenig nachgefragt.