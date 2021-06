Tönnies: Corona-Ausbruch jährt sich zum ersten Mal

Im Mai 2020 hatte der Fleischriese Tönnies mit seinen 7.000 Mitarbeitern nur einige wenige Corona-Fälle. Doch Mitte Juni schoss die Zahl der Infizierten in die Höhe. Am Ende lag sie bei 2.100 – das waren Tönnies-Beschäftigte, aber auch deren Angehörige und Mitbewohner. Schnell war klar: das Virus hatte sich in der Tönnies-Produktion ausgebreitet. Öffentlich musste Konzernchef Clemens Tönnies erklären: „Wir sind die Ursache dieses Themas und stehen in voller Verantwortung.“

Lockdown im Kreis Gütersloh

Es kam zum großen Lockdown im Kreis Gütersloh. Knapp 20.000 Menschen mussten in Quarantäne; viele eingeschlossen in engen Wohnungen, bei großer Sommerhitze. Manche Bundesländer und manche Städte schickten Gütersloher Urlauber und Tagestouristen wieder zurück - Schulen und Kitas wurden geschlossen.

Quarantäne für Mitarbeiter in Verl

Landrat Adenauer kritisierte Tönnies scharf

Auch bei den Behörden war Tönnies unten durch – vor allem ein Satz prägte sich ein. Der damalige Krisenstabsleiter des Kreises Gütersloh, sagte in einer öffentlichen Pressekonferenz: „Das Vertrauen, das wir in Tönnies gesetzt haben, ist auf Null!“ – und das ausgerechnet in der Behörde, deren Chef, Landrat Sven-Georg Adenauer, bis dahin von Kritikern bisweilen Nähe zum Tönnies-Konzern nachgesagt worden war.