Coming Out in der Kirche: Carla Bieling aus Möhnesee

WDR: Glauben Sie, dass sich jetzt etwas bewegen wird?

Bieling: Ich merke, ich traue mich gar nicht zu hoffen, dass sich da jetzt etwas verändert. Weil ich da schon so oft enttäuscht wurde, muss ich mich innerlich distanzieren.

WDR: Sie arbeiten seit zehn Jahren nicht mehr bei der katholischen Kirche. Trotzdem haben Sie dieses Kapitel noch nicht abgeschlossen. Warum?

Bieling: Das frage ich mich auch oft. Ich nutze da immer ein Bild. Kirche – das hat ganz viel von Heimat, von Mutterkirche. Und auch von Müttern kann man sich nicht so einfach trennen. Aber ich trenne Kirche und Glaube.

WDR: Das macht es einfacher?

Bieling: Vielleicht kann ich damit der katholischen Kirche demnächst den Rücken zukehren. Aber im Moment bin ich noch zu neugierig, wie es weitergeht. Ob ein Reformwille deutlich wird oder ob es wieder nur Lippenbekenntnisse sind.

WDR: Sie sagen, die katholische Kirche ist immer noch eine Kirche der Angst. Das sind starke Worte.

Auf Bielings TV-Auftritt gab es viele Reaktionen.

Bieling: Aber es ist die Realität. Als die Kirche noch mein Arbeitgeber war und ich mich im Kollegenkreis geoutet habe, hat fast jeder gesagt, dieses traue ich mich nicht zu sagen oder jenes traue ich mich nicht zu sagen. Das ist bis heute so. Viele lügen, weil sie Angst haben, ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

WDR: Es gibt eine Pressemitteilung vom Bistum Paderborn, die besagt, ..." dass Mitarbeitende wegen ihrer sexuellen Orientierung keine Entlassungen befürchten müssen …"

Bieling: Letztendlich können die deutschen Bischöfe am deutschen Arbeitsrecht etwas tun. Andere Dinge, wie Pflichtzölibat, Frauen in Kirchenämtern – die hängen an der Weltkirche. Da muss Rom reagieren. Übrigens hat nicht nur das Bistum Paderborn so reagiert.

WDR: Also haben Sie und alle diejenigen, die bei der Dokumentation mitgemacht haben, etwas bewegt?

Bieling: Das aber nur, weil wir als Rudel soviel Aufmerksamkeit erweckt haben.

Das Interview führte Katja Brinkhoff.