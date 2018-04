Bis auf zwei Jahre bei einer Immobilienbank ist Sewing Deutschlands größtem Geldinstitut immer treu geblieben. Seine Karriere begann er vor fast 30 Jahren als Auszubildender in der Bielefelder Filiale. Berufsbegleitend studierte er an der Bankakademie in Bielefeld und Hamburg.

Führungserfahrungen sammelte er später in der Kreditsachbearbeitung und im Risikomanagement - nicht nur in der Zentrale in Frankfurt am Main, sondern auch an internationalen Standorten wie Singapur, Tokio, Toronto und London. Seit 2015 war er als Co-Vizechef für das Privat- und Firmenkundengeschäft verantwortlich und damit auch für die Postbank.

Ostwestfalen treu geblieben

Der 47-Jährige wohnt unter der Woche in Frankfurt und pendelt am Wochenende zu seiner Familie nach Osnabrück. Er ist Fan des Fußball-Rekordmeisters Bayern München, doch seiner ostwestfälischen Heimat ist er weiter verbunden: Sewing spielt Tennis beim Bünder TC - wenn zeitlich möglich.

Der Führungswechsel ist an den Börsen gut angekommen. Aktien der Deutschen Bank legten am Montag zwischenzeitlich um 4,4 Prozent zu.