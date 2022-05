Eigentlich verspricht Olpe für CDU-Politiker einen Wellness-Tag: Der Kreis ist seit ewigen Zeiten für Landtagskandidaten der Union eine sichere Bank, zuletzt hatte Jochen Ritter mit fast 55 Prozent der Stimmen sein Mandat geholt.

Großes Interesse an Merz, Söder und Wüst

Von daher ging es bei der Planung des Wahlkampftages eher darum, die Stammwählerschaft zu motivieren, am 15. Mai auch zur Wahl zu gehen. Und sich im Kreis Gleichgesinnter wohlzufühlen.

Lautstarke Proteste

Dass die Veranstaltung auf dem Olper Markt dann aber einen ganz anderen Charakter bekam und mit Wellness nichts und mit Stress sehr viel zu tun hatte, lag an Impfgegnern und Angehörigen der Verschwörungsszene. Sie stimmten ein gellendes Trillerpfeifenkonzert an, um die Redner zu übertönen, skandierten "Lügner" und "Hau ab".

Merz gibt Kontra

Sie störten Redner und Zuschauer durch lautstarke Proteste

Während Ministerpräsident Hendrik Wüst noch versuchte, den Lärm zu ignorieren, ging Friedrich Merz als zweiter Redner die lauten Kritiker frontal an. "Kehlkopf ausschalten und Kopf einschalten", forderte Merz unter dem Applaus seiner Anhänger und sagte in Richtung der Träger eines Plakates, das angeblich fehlende Meinungsfreiheit beklagt: "Das ist der Unterschied zwischen Olpe und Moskau. In Moskau wären sie schon abgeführt worden. In Olpe dürfen sie schreien und krakeelen und machen was sie wollen."

Kein Kommentar zur Ukraine-Reise

Einen Großteil der Rede von Merz machte das Thema Krieg in der Ukraine aus. Er stellte klar, dass die Opposition auch Verantwortung trage, dass sie in Sachen Waffenlieferungen die Regierung unterstütze – aber in vielen Punkten auch anderer Meinung sei. Auf seine offenbar unmittelbar bevorstehende Reise nach Kiew ging Merz in Olpe jedoch nicht ein.

Trotz der Störungen blieb die Veranstaltung ohne gravierende Zwischenfälle, berichtete am Abend die Polizei in Olpe.

Das WDR Fernsehen berichtete über dieses Thema in der Lokalzeit Südwestfalen am 02.05.2022