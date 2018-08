Überraschungskonzert: Casper und Marteria in Bielefeld

Die beiden Rapper waren schon in den vergangenen Tagen in Caspers Heimat Ostwestfalen zu Besuch - erst in Lemgo und Herford und später in Bielefeld. Die Hinweise auf ein Überraschungskonzert hatten sich den Mittwoch (22.08.2018) über immer weiter verdichtet.

Konzert-Ankündigung auf Instagram

Erst um 16 .15 Uhr hatte Rapper Casper dann auf seinem Instagram-Account die Ankündigung veröffentlicht, dass er und Marteria um 18.45 Uhr vor der Bielefelder Arena ein kostenloses Konzert spielen werden.

In kürzester Zeit machte die Nachricht in OWL die Runde und so kamen mehr als 3.000 Gäste spontan zur Arena. Schnell bildete sich eine gut 200 Meter lange Schlange davor. Trotzdem kamen alle sicher auf den Stadionvorplatz.

Chevrolet-Pickup statt Bühne

Eigentlich sei es Caspers Wunsch gewesen, einmal im Stadion selbst zu spielen. Aber der Vorplatz sei auch fast ein "Stadionkonzert", sagte der Musiker, der im Extertal aufgewachsen ist. Umgeben von einer riesigen Fanmasse spielten Casper und Materia dann auf einem türkisen Chevrolet-Pickup.