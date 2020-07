Caritas sorgt sich um Werkvertragsarbeiter in Fleischbranche

Der Caritasverband im Kreis Gütersloh macht auf die schwierige Lage der Familien von Werkvertragsarbeitern in der Schlachtindustrie aufmerksam. "Die Menschen hausen aufeinander, dicht an dicht in kleinsten Wohnungen. Wir machen uns große Sorgen, dass die Kinder Schaden nehmen" , sagte Vorstand Volker Brüggenjürgen am Donnerstag (02.07.2020) im WDR Morgenecho.

Quarantäne verschlimmere Situation

Der Caritasverband kennt die Verhätnisse. Er betreut bulgarische und rumänische Werkvertragsarbeiter in der Region mit verschiedenen Beratungsangeboten. Viele Arbeiter sind in Quaratäne, wie zum Beispiel Werkvertragsarbeiter, die beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gearbeitet haben. Das mache die Situation noch angespannter. Die Familien leben somit sehr dicht aufeinander.

Arbeitskräfte würden maximal ausgebeutet

Arbeitskräfte kämen in der Hoffnung nach Deutschland, hier mehr Geld zu verdienen als in ihren Herkunftsländern und würden maximal ausgebeutet. Die Integration bleibe auf der Strecke, in vielen Familien gebe es Gewalt, Suchtmittelmissbrauch und Übergriffe bis hin zur Kindeswohlgefährdung.

Beschäftigungsverhältnisse müssen sich ändern

Die Caritas fordert nach eigenen Angaben seit Jahren, dass das komplizierte Beschäftigungs-Konstrukt als Sub-Sub-Subunternehmertum aufhören müsse. So könnten sich laut dem Caritas-Vorstand im Kreis Gütersloh auch die Wohn- und Arbeitsbedingungen verbessern.