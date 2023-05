Borussia Dortmund und Schalke 04 mit wichtigen Spielen

Es hat schon Seltenheitswert, dass rund um das Stadion von Borussia Dortmund am Samstag alle dem Erzrivalen FC Schalke 04 die Daumen drücken. Das liegt an der Tabellensituation in der Fußball-Bundesliga.

Das Meisterschaftsduell zwischen dem BVB und Bayern München spitzt sich zu, beide Mannschaften trennt vor dem drittletzten Spieltag nur ein Punkt. Und das nächste Spiel der Bayern ist gegen Schalke. Und da hoffen viele BVB -Fans, dass der Erzrivale dem Meisterschaftsrivalen Punkte abknöpft.

So auch Andrian Schnabel: " Wenn ich es mir wünschen dürfte, könnte beides eintreffen: Der BVB wird Meister und die Blauen steigen wieder ab. Aber man nimmt, was man kriegt. Wenn unsere Meisterschaft nur dann klappt, wenn Schalke gewinnt, dann ist mir der Titel viel wichtiger ."

BVB-Fan Andrian Schnabel

Neben dem Dortmunder Stadion gestaltet der freischaffende Künstler gerade einen Container des BVB -Fanprojekts in Schwarz und Gelb um. Seine Graffiti-Dosen klickern und zischen. Zum Heimspieltag soll der Container hinter der Nordtribüne in neuem Glanz erstrahlen.

Schalke-Sieg würde auch in Dortmund gefeiert werden

Alle BVB -Fans fiebern auf das Flutlichtspiel am Samstagabend hin. Denn schon vor Anpfiff steht fest, ob Dortmund wieder Tabellenführer werden kann. Bayern spielt schon um 15.30 Uhr. " Das wäre schon genial, wenn ausgerechnet die Schalker zum Königsmacher würden ", sagt Melanie Schmitz aus Hagen. Sie tunkt in ihrer kurzen Mittagspause am Stadion ihre duftende Bratwurst in den Senf. Das stimmt sie auf Samstag ein.

Zum ersten Mal seit drei Jahren wird sie gegen Mönchengladbach wieder auf der Südtribüne sein. „ Und ich hoffe, dass wir dann alle zusammen ausnahmsweise einen Schalker Sieg feiern “, sagt sie lachend.

Hoffnung auf freundschaftlicheres Verhältnis?

BVB-Fan Rafael Pospiech

Rafael Pospiech aus Essen geht sogar noch einen Schritt weiter. „ Es wäre toll, wenn durch die Hilfe von Schalke 04 die Rivalität im Ruhrgebiet wieder auf ein freundschaftlicheres Niveau gebracht würde “, meint er, „ zumal es auch attraktiver ist, wenn sie in der Bundesliga bleiben. Allein schon wegen der Derbys .“

Die Einladung des Dortmunder Oberbürgermeisters Thomas Westphal ( SPD ), dass sich die Schalker Mannschaft ins Goldene Buch der Stadt eintragen dürfte, wenn sie den Borussen zum neunten Titel verhelfe, hat in Dortmund für einigen Gesprächsstoff gesorgt.

Rafael Pospiech findet die Idee gut. „ Vor allem ist das ja auch schon einmal passiert, dass sich Schalker in das Goldene Buch eingetragen haben. Nämlich bei ihrer allerersten Meisterschaft. Warum also nicht wieder ?“

Schalker Fans wünschen sich vor allem den Klassenerhalt

In den Schalke-Fanforen im Internet wird kontrovers über die Situation diskutiert. Ralf schreibt zum Beispiel, " Mir ist es letztenendes egal wer Meister wird, Hauptsache ist, wir packen es irgendwie drin zu bleiben ." Auch Bernd sind die eigenen Punkte wichtiger, als die Auswirkungen eines etwaigen Schalker Sieges. Die Situation sei Fluch und Segen zugleich, aber " jeder Schalke-Fan müsse für den Verblieb in der Liga die bittere Pille schlucken. "

Joachim Schütt aus Solingen ist Schalke-Fan seitdem er denken kann. Ihm ist es egal, wer Meister wird. " Wir brauchen jetzt Punkte, Punkte, Punkte. Der Fokus muss auf dem Klassenerhalt liegen ," so der 61-Jährige. Für ihn sind Schalker Spiele eine Pflicht, Geburtstage oder andere Feiern seien da egal.

Schalke-Fan Joachim Schütt vor der Gelsenkirchener Arena

Am Samstag wird er zusammen mit seinem Sohn schauen. Der war nach der WM in Deutschland Bayern-Fan, ist mittlerweile aber durch und durch blau-weiss, wie sein Vater. Das gemeinsame Mitfiebern und Fußball gucken hat die beiden näher gebracht, sagt der Vater.

Rivalität hin oder her, er hasst die Dortmunder nicht, sagt Joachim. Da stimmt ihm Marcel Fernandez Torné zu. Der 33-Jährige aus Bocholt hatte zwei Karten für das Spiel in München. Schweren Herzens musste er die aber abgeben - denn Marcel Fernandez ist alleiniger Trainer einer F-Jugend und kann seine Jungs nicht alleine lassen.

Schalke-Fan Marcel Fernandez Torné mit Familie

Er versteht auch nicht, wie andere Fans sowas sagen wie: „ Lieber steige ich ab, als dass die Zecken Meister werden. “ Sowas hat er häufiger von anderen Fans gehört. Da hat er aber kein Verständnis für. „ Für den Club ist der Klassenerhalt viel wichtiger. Meinetwegen sollen die Dortmunder sich ein Jahr freuen - Hauptsache wir können am Ende der Saison auch feiern. “

Abneigung gegenüber dem BVB überwiegt

Es gibt sie allerdings auch: die Schalke-Fans, die lieber den Dortmunder was schlechtes, als dem eigenen Verein einen Erfolg gönnen. So schreibt Markus im Fanforum: " Ich steige lieber ab, bevor die Zecken Meister werden. "