Der Kunsthistoriker und ehemalige Direktor des LWL -Museums für Kunst und Kultur in Münster, Klaus Bußmann, ist tot. Bußmann hat unter anderem die Skulptur-Projekte ins Leben gerufen. Er verstarb am Samstag (27.4.19) im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit in Münster. Das teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Montag (29.04.2019) mit.

Die "Giant Pool Balls" wurden für die ersten Skulptur-Projekte geschaffen

Die Skulptur-Projekte, die Bußmann gemeinsam mit dem Kurator Kaspar König 1977 gegründet hatte, riefen zunächst Proteste aus der Bevölkerung hervor, die sich mit der modernen Kunst im öffentlichen Raum schwer tat. Trotz des Widerstands hatte die Schau Erfolg, findet seither alle zehn Jahre statt und gehört inzwischen zu den wichtigsten Skulpturen-Ausstellungen der Welt.

" Mutig und provokant "