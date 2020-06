Fast 500 Mal wurde in 24 Stunden ein Facebook-Video von einem Busfahrer aus dem Kreis Herford geteilt. Darin zu sehen: Wie er von einem Fahrgast rassistisch beleidigt wird.

Der Fahrgast ärgert sich, dass der Bus am Montagabend nicht bis zum Alten Markt in Herford fuhr. Als der Bus an der Endhaltstelle Magdeburger Straße hält und er aussteigen soll, regt sich der Fahrgast auf: Er wirft Busfahrer Özkan Ayaz vor, er sei zu faul, weiterzufahren.

"Das haben Sie sicher in Ihrem Land gelernt, da wo Sie herkommen. Denken Sie, dass Sie was besonderes sind?" , schreit der Mann den Busfahrer an.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Busfahrer reagiert gelassen

Ayaz bleibt ruhig und verweist darauf, dass er in Deutschland geboren sei und der Fahrplan so in seinem Dienstplan stehe. Am Ende des Videos seufzt er tief und verleiht damit seiner Enttäuschung über den Alltagsrassismus Ausdruck.

"Rassismus am eigenen Leib erlebt. Selbst als Mitarbeiter als eines der größten Arbeitgeber in Deutschland (DB) wird man beleidigt weil man anders aussieht und es wird erwartet meine Dienstleistungen unter solchen Umständen noch zu Ende zu bringen. Nicht mit mir" , schreibt Ayaz zu seinem Post.

Am Mittwoch (10.06.2020) bedankte sich Ayaz auf Facebook für die große Resonanz auf sein Video und stellte klar: Er habe das Video lediglich als Beweismaterial aufgenommen und den Fahrgast absichtlich nicht mit aufs Bild genommen.

Stand: 10.06.2020, 14:05