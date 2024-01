Bus mit zwei Mitarbeitern einer Behindertenwerkstatt gestohlen

Der 26-jährige mutmaßliche Autodieb kommt laut Polizei aus Hengelo in den Niederlanden. Er soll am Dienstag auf dem Gelände einer integrativen Werkstatt in Gronau in den Kleinbus eingestiegen sein, als die Fahrerin gerade die Rollstuhlrampe einfahren wollte. Dann fuhr er mit dem Ford Transit über die niederländische Grenze.

Zwei Fahrgäste noch im Bus

Die Fahrt trat der Dieb aber nicht allein an: Im Kleinbus saßen noch zwei Männer im Alter von 38 und 63 Jahren, die nach der Arbeit eigentlich nach Hause gefahren werden sollten. Stattdessen ging die Fahrt jetzt in die Niederlande. Der 63-jährige Mann hat während des Diebstahls mit der Werkstatt in Gronau telefoniert und konnte so genau sagen, wo der Täter mit ihnen hingefahren ist.

Fahrt endet an Laternenmast

In einem Kreisverkehr im niederländischen Losser endete die Fahrt. Der 26-Jährige ist dort gegen eine Straßenlaterne gefahren und wurde durch Passanten festgehalten, bis die Polizei eintraf. Der Mann wurde von niederländischen Beamten festgenommen.

Die beiden unfreiwilligen Fahrgäste wurden in Losser abgeholt und unverletzt nach Hause gefahren.

Die deutsche Polizei hat ein Strafverfahren wegen Freiheitsberaubung und Fahrzeugdiebstahl gegen den niederländischen Mann eingeleitet.