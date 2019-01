Burbach-Skandal: Ex-Heimleiter vor dem Urteil

Am Dienstag (22.01.2019) will das Landgericht Siegen sein Urteil gegen den früheren Leiter der Burbacher Flüchtlings-Unterkunft fällen. Er soll gebilligt haben, dass Flüchtlinge in "Problemzimmern" eingesperrt wurden.

November 2013, die Flüchtlingsunterkunft in Burbach ist vollkommen überbelegt. Statt der geplanten 600 Flüchtlinge leben mehr als 800 dort. Immer öfter kommt es zu Auseinandersetzungen unter den Bewohnern. Die Polizei muss regelmäßig ausrücken, um Flüchtlinge abzuholen. Der Ruf der Unterkunft ist katastrophal.

Versicherungskaufmann als Heimleiter

2018 vor dem ehemaligen "Problemzimmer"

Ricardo S. ist damals als Heimleiter in Burbach im Einsatz. Obwohl er als gelernter Versicherungskaufmann dafür nicht qualifiziert ist. Er will die Einrichtung aus den Negativschlagzeilen holen.



Deshalb stimmt er der Idee eines Mitarbeiters zu, Flüchtlinge selbst vor Ort "einzusperren", die straffällig geworden sind. So erklärt er es später vor Gericht. Die Idee dahinter: Die Polizei muss nicht mehr verständigt werden, niemand erfährt von den Tumulten vor Ort.

Schon damals machen sich der Heimleiter, die Wachleute und die Sozialbetreuer der Freiheitsberaubung strafbar. Denn für Verhaftungen ist in Deutschland die Polizei zuständig und nicht ein privater Wachdienst.

Freiheitsberaubung wegen einer Zigarette

Im Frühjahr 2014 gerät die Sache mit den "Problemzimmern" völlig außer Kontrolle. Es werden Flüchtlinge eingesperrt, die auf ihrem Zimmer geraucht haben oder auch nur mit jemandem das Zimmer teilen, der dort geraucht hat.

Die Wachleute gehen auch dazu über, Flüchtlinge für Dinge einzusperren, die außerhalb der Einrichtung passiert sind. Als "erzieherische Maßnahme". Alles das notieren sie im "Wachbuch", das Ricardo S. täglich vorgelegt wird.

Der Angeklagte hätte das alles als Heimleiter mit einem einzigen Wort beenden können. So sagte es der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer. Doch er tat nichts. Schlimmer noch, er ordnete persönlich an, dass einzelne Flüchtlinge länger eingesperrt blieben.