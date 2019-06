Anwaltsschreiben wirft Fragen auf

Fakt ist: In den Emails von EHC , die dem WDR vorliegen, steht nicht explizit, dass jemand eingesperrt wird. Aber es findet sich in den Unterlagen ein Anwaltsschreiben. "In der Einrichtung hat sich meine Mandantin „das sog. "Problemzimmer" zeigen lassen und festgestellt, dass sich an den Türen keine Klinken befanden" , schreibt der Anwalt einer EHC Mitarbeiterin. Am 13. August 2014, also noch vor dem Bekanntwerden der Fälle, soll das gewesen sein. Seine Mandantin, schreibt der Anwalt weiter, habe darauf hingewiesen, dass so etwas " verboten sei" und dass ab sofort keine Flüchtlinge mehr "eingeschlossen werden" .

Mangelnde Aufklärung? – Die Linke fordert Konsequenzen

Die ehemalige Flüchtlingsunterkunft in Burbach

Wenn das so stimmt, dann hat EHC das Einsperren von Flüchtlingen in Burbach selbst beendet. Allerdings hat EHC die Fälle nicht angezeigt, auch nicht der Bezirksregierung gemeldet. Und: die Verantwortlichen vor Ort, die das Problemzimmer eingerichtet haben, wurden nicht entlassen. Die Flüchtlinge waren also weiterhin jeden Tag ihren Peinigern ausgeliefert. European Homecare teilt uns über ein Anwaltsbüro mit, dass sie sich dazu nicht äußern werden. Wegen des laufenden Verfahrens. "Eine Firma, die sich so verhält, sollte in der Unterbringung von Geflüchteten keine große Rolle mehr spielen" , erklärt der Landessprecher der Linken in NRW Christian Leye. "Wir sind gegen eine weitere Zusammenarbeit des Landes mit European Homecare" .

Landesregierung sieht keinen Handlungsbedarf

Das sieht das Landesministerium für Familie, Geflüchtete und Migration offenbar anders. "Dem Land sind bislang weder zwingende noch fakultative Ausschlussgründe bekannt, die einen Ausschluss von EHC aus zukünftigen Vergabeverfahren rechtfertigen würden" , heißt es in einer Stellungnahme. Alles bleibt also erst einmal beim Alten. Doch der Druck wächst. Mittlerweile fordert auch der Flüchtlingsrat NRW die Zusammenarbeit mit EHC in der Flüchtlingsunterbringung zu beenden.

Stand: 04.06.2019, 07:05