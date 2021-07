Vier Angeklagte wurden am Mittwoch vor dem Landgericht Siegen zu Geldstrafen zwischen 900 und 3.500 Euro verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten Geflüchtete eingesperrt haben. In einigen Fällen wurde auch Gewalt angewendet.

Die Angeklagten haben laut Gericht Geflüchtete in einem so genannten "Problemzimmer" eingesperrt. Dieser Raum in der Erstaufnahmeunterkunft Burbach war reserviert für Bewohner, die sich nicht an die Hausordnung gehalten haben. Einige Opfer wurden mehrere Tage in dem Raum festgehalten, geschlagen und auf Fotos erniedrigt.