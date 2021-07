Burbach-Prozess vor dem Ende

Drei Wachleute und ein Sozialbetreuer sitzen am Mittwoch (07.07.2021) noch auf der Anklagebank, wenn vor dem Landgericht Siegen in Saal 165 die Urteile gesprochen werden.

Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Nötigung werden ihnen vorgeworfen. Denn sie sollen Geflüchtete in einem so genannten „Problemzimmer“ eingesperrt haben. Dieser Raum in der Erstaufnahmeunterkunft Burbach soll für Bewohner reserviert gewesen sein, die sich nicht an die Hausordnung gehalten haben. Einige Opfer sollen mehrere Tage dort festgehalten, geschlagen und auf Fotos erniedrigt worden sein.

Wenig Zeugen - Milde Urteile

Dass die Strafen trotz alledem vergleichsweise mild ausfallen könnten, liegt vor allem daran, dass es kaum noch Zeugen gibt, die konkrete Täter identifizieren können. Der Prozess hat im November 2018 begonnen - mehr als vier Jahre nach den Vorfällen.

Dann kamen zahlreiche Unterbrechungen – auch wegen Corona. Wer genau an welcher Tat beteiligt gewesen ist, verblasst in der Erinnerung vieler Geflüchteter. Die meisten sind in der Zwischenzeit ohnehin abgeschoben worden oder haben das Land freiwillig wieder verlassen. Sie waren in einigen Fällen für das Gericht nicht mehr aufzufinden.