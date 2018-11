In Siegen ist am Mittwoch (14.11.2018) der Prozess um die Misshandlung von Flüchtlingen in Burbach weitergegangen. In der Siegerlandhalle legten die ersten beiden der 29 Angeklagten Geständnisse ab. Ein angeklagter Wachmann belastete dabei die Polizei schwer.

"Polizei kannte Problemzimmer"

Sie habe von dem "Problemzimmer" gewusst, in dem Flüchtlinge tagelang eingesperrt waren, geschlagen und getreten wurden. Zweimal habe der angeklagte Wachmann die Polizei gerufen und in beiden Fällen hätten die Polizisten die jeweilige Person aus dem Problemzimmer geholt.

Weiter erklärte der Angeklagte, er könne sich nicht genau erinnern, aber er glaube, die Polizei darüber informiert zu haben, dass die Personen über einen längeren Zeitraum eingesperrt waren.

" In Notwehr getreten und geschlagen "

Er gab außerdem zu, Flüchtlinge geschlagen und getreten zu haben, immer in Notwehr, wenn sie aggressiv waren.

Die Verteidiger sehen ihre Mandanten eher als Opfer. Sie hätten zum Teil 48 Stunden am Stück arbeiten müssen. Nach ihren Angaben weigerte sich die Polizei bei Auseinandersetzungen immer wieder, vorbeizukommen. Nur so seien die Entgleisungen zu erklären. Der Prozess geht am Mittwoch (21.11.2018) weiter.