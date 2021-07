Schon jetzt sind in Rheine 350 Sanitätskräfte stationiert

Bereits jetzt leisten 350 Sanitätskräfte in Rheine ihren Dienst. Sie sollen die Bundeswehr künftig bei Einsätzen im In- und Ausland unterstützen. Zuletzt haben viele von ihnen in Corona-Testzentren ausgeholfen. Eine Gruppe arbeitet zur Zeit noch im Impfzentrum in Bonn.

Auslandseinsätze und Grundausbildung

Die Sanitätsstaffeln aus Rheine stellen bei Auslandseinsätzen die notfallmedizinische Versorgung sicher, übernehmen den Krankentransport oder errichten auch Rettungsstationen in Zelten und Containern.

Die Soldaten in Rheine überprüfen die Beatmungsgeräte

Momentan absolvieren in Rheine auch 192 Rekruten ihre Grundausbildung im Sanitätsdienst.

Rheine war großer Bundeswehrstandort

Eine Übung der mobilen Apotheke an der alten Hubschrauberhalle

Rheine war einmal mit 9.000 Zivilbeschäftigten und Soldaten die größte Garnisonsstadt in NRW . Hier waren unter anderem die Heeresflieger mit ihren Transporthubschraubern stationiert. Nach mehreren Umstrukturierungen war von dem Bundeswehrstandort so gut wie nichts mehr übrig. Die Theodor-Blank-Kaserne stand vor dem Aus.

Vorwurf der Steuergeldverschwendung

Die Auflösung des Hubschrauber-Regiments im Jahr 2013 war und ist bis heute umstritten. Denn kurz zuvor waren noch neue, größere Wartungshallen und eine moderne Kantine gebaut worden, für insgesamt 70 Millionen Euro.

Politiker in Rheine und überregionale Medien sahen darin einen Fall von eklatanter Steuergeldverschwendung.

Bedarf an Sanitätspersonal ist groß

Jede Menge Medizinbedarf wird jetzt nach Rheine gebracht

Wegen weltweiter Aufgaben der Bundeswehr als Krisenreaktionskraft wuchs auch der Bedarf an Sanitätspersonal. So kam es 2019 zur Entscheidung, die Kaserne in Rheine zu reaktivieren. Sie ist nun Sitz des neuen Sanitätsregiments 4.