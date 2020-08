BUND fordert Schließung der Flughäfen in Weeze und Paderborn

Mehr Fluggäste nur in Dortmund und Münster

Die Wirtschaftlichkeit der Flughäfen wurde laut BUND auf Grundlage der Geschäftsberichte aus den Jahren 2014 bis 2018 bewertet.



Bei den Standorten in NRW habe es nur in Dortmund einen klaren Fluggastzuwachs gegeben, von fast 39 Prozent. Am Flughafen Münster/Osnabrück sei die Zahl der Passagiere in den vergangenen fünf Jahren immerhin um rund zehn Prozent gestiegen.