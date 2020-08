Büren: Tausende Krankenakten in verlassener Klinik bleiben ungesichert

Ein Youtuber hatte die offen herumliegenden alten Patientenakten und Röntgenbilder im Mai in einem ehemaligen, verlassenen Krankenhaus in Büren gefunden - und hatte darüber berichtet. Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen. Die Immobilie in Büren gehört einer Hamburger Gesellschaft.

Datenschutzbehörde: Akten sofort sichern

Die Datenschutzbehörde in Hamburg ordnete nach Bekanntwerden des Falls an, die vertraulichen Papiere sofort zu sichern; etwa in einer medizinischen Einrichtung. Doch dagegen klagte die Eigentümer-Gesellschaft. Das Verwaltungsgericht Hamburg gab ihr jetzt Recht.