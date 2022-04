Wegen Homophobie: Buchgeschenk von Erzbischof in der Kritik

In der Vorweihnachtszeit hatte der Erzbischof das Buch an alle rund 1.000 Priester und Diakone der Erzdiözese verschickt. Der Priesterrat - also die Vertretung der Priester im Erzbistum - kritisierte das Geschenk.

Erzbistum: Meinungen seien vielfältig

Auf WDR -Anfrage distanziert sich das Bistum aber nicht von dem teilweise homophoben Buch: Meinungen seien vielfältig und darum differenziert zu betrachten, heißt es vom Bistum. Erzbischof Becker habe öffentlich immer wieder klar gemacht, dass er gegenüber queeren Menschen - auch in der Kirche - offen sei.

Pfarrer Ludger Hojenski, Vorstandsmitglied des Priesterrats, bezeichnete es als "midestens unglücklich", dass Becker einen Arbeitskreis für queersensible Seelsorge angekündigt hatte und gleichzeitig nun ein Buchgeschenk mit dem fraglichen Kapitel machte. Dennoch glaube er Becker, dass keine Absicht hinter dem Geschenk gestanden habe.

Kritik von Seelsorgenden

Seelsorgende des queersensiblen Arbeitskreises zeigten sich skeptisch. "Wenn das als mögliche Haltung 'verschenkt' wird, was soll dann so ein Arbeitskreis noch bewirken?" , so Bernd Mönkebüscher aus Hamm, Mitglied des Arbeitskreises. Der Pfarrer bekennt sich zu seiner Homosexualität.

Vom Erzbistum wünscht sich Mönkebüscher eine eindeutigere Positionierung. Er persönlich sein von dem Buch enttäuscht. Es trägt den Titel "Wer nicht Gott gibt, gibt zu wenig" und wurde verfasst von Kurienkardinal Paul Josef Cordes. Es beinhaltet Glaubensimpulse und erschien zu Cordes 60. Priesterjubiläum.

