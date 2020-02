Bielefeld: Letzte britische Streitkräfte verlassen Deutschland

75 Jahre waren die britischen Truppen in Deutschland stationiert. Am Donnerstag (20.02.2020) hat das ein Ende. Die letzten Briten in Deutschland verabschieden sich von ihrer Catterick Kaserne in Bielefeld-Stieghorst.

Im Jahr 2010 hatte die britische Regierung den schrittweisen Rückzug der britischen Streitkräfte bekannt gegeben. In den vergangenen zehn Jahren wurden etwa 20.000 Soldaten und ihre Familien aus Deutschland abgezogen.

34 Hektar großes Areal wird an Bund übergeben

Der Standortkommandeur übergibt das 34 Hektar große Areal nun an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Zu diesem Abschluss veranstaltet die Catterick Kaserne eine kleine Zeremonie, bei der die Nationalflaggen in Begleitung eines Dudelsackspielers eingeholt werden.

Allerdings: 200 Soldaten sollen am Standort Senne stationiert bleiben, erklärt die britische Armee. Sie sind dann für die Anlage zuständig. Einzelne Kampfverbände werde es aber nicht mehr geben.