Mit dem Verzicht der Bundeswehr kann das Areal jetzt in der Paderborner Stadtentwicklung eingeplant werden. "Wir können jetzt die fortgeschrittenen Planungen für ein Exzellenzprojekt mit Investitionen in deutlich zweistelliger Millionenhöhe fortsetzen." , so Michael Dreier. Das Gelände habe mit der Nähe zur Innenstadt und zur Universität eine sehr gute Lage, um einen ganz neuen Stadtteil entstehen zu lassen. Das Areal misst 54 Hektar und ist damit in etwa so groß wie der Innenstadtkern Paderborns.

Neuer Uni Standort geplant