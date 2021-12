Streit um Redezeit im Stadtrat Brilon

Von Mike Külpmann

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Streitparteien des Briloner Stadtrats zu einer Einigung bewegt. Drei Mal fünf Minuten Redezeit pro Person und Thema, in Ausnahmen und in Ausschüssen auch mehr - so sieht der Kompromiss der langjährigen Auseinandersetzung aus.