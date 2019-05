In Brilon darf das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ab sofort nicht mehr verwendet werden. Das hat der Rat am Donnerstagabend (23.05.2019) beschlossen. Das Verbot gilt für alle städtischen Spiel-, Sport- und Erholungsflächen. Glyphosat steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Ähnliche Verbote gibt es unter anderem bereits in Bottrop, Gelsenkirchen und Lemgo.

Video starten, abbrechen mit Escape Glyphosat – Das umstrittenste Pflanzengift der Welt. Planet Wissen. . 58:36 Min. . SWR.

Bisher ist Glyphosat auf gut 50.000 Quadratmetern Grünfläche in Brilon eingesetzt worden. Laut Stadt aber nicht direkt auf Spielplätzen, sondern nur in deren Randbereichen und unter Bäumen und Sträuchern oder auch in Parkanlagen.

Bauhof muss verstärkt ran

Jetzt müssen Alternativen zu dem chemischen Mittel her – das Unkraut kann beispielsweise mit Flammen versengt oder gemäht werden. Das bedeutet auf alle Fälle: Mehr Handarbeit und neue Geräte.