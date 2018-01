Sebastian Niehoff hat mit der Wartung wenig zu tun

Bei der Energieversorgung des neuen Hauses hat Sebastian Niehoff auf die Brennstoffzelle gesetzt: " Was mich an der Brennstoffzelle überzeugt hat, ist dass sie so umweltfreundlich ist. Sie hat keine beweglichen Teile, nur alle zehn Jahre muss mal ein Filter gewechselt werden. Es ist wie ein Kühlschrank im Keller, den man kaum hört. "

Die Niehoffs regulieren über ein Tablet die Wärme im Haus

Doch als er seiner Frau Stephanie von der Brennstoffzelle erzählte, war die erst mal wenig begeistert: " Am Anfang war ich skeptisch und selbst wäre ich nie auf die Idee gekommen, doch irgendwann habe ich meinem Mann einfach vertraut und wir haben es ausprobiert ."

Wie funktioniert die Brennstoffzelle?

Inzwischen steht der "Kühlschrank" seit einem dreiviertel Jahr im Keller der Niehoffs. " Wir nutzen das Erdgas der Stadtwerke ," erklärt Sebastian Niehoff. "In einem mikrobiologischen Filter wird aus dem Erdgas der Wasserstoff gewonnen. Aus dem Wasserstoff produziert die Brennstoffzelle dann Strom und Wärme ." Als Abfallprodukt fällt lediglich Wasser und Kohlendioxid an.

Diese Brennstoffzelle produziert sogar Wärme für zwei Häuser

Die Niehoffs produzieren mit ihrer Brennstoffzelle so viel Wärme, dass auch noch das Nachbarhaus geheizt werden kann. Und die Anlage läuft stabil, das aber nur, weil sich die Niehoffs Hilfe von zwei Energieberatern geholt haben. Einer hat sich vorwiegend um die richtige Dämmung des neuen Hauses gekümmert, der andere um die Feinjustierung der Brennstoffzelle. Und die muss auch immer wieder überprüft werden.

Bundesweit nur wenige Privathaushalte mit Brennstoffzelle

Nach Schätzungen des "Zentrums für BrennstoffzellenTechnik" in Duisburg gibt es inzwischen 2.500 bis 3.000 Brennstoffzellen, die in Einfamilienhäusern bundesweit genutzt werden. In Japan sehe das ganz anders aus, so Christan Spitta vom Brennstoffzellen-Zentrum, " dort gibt es inzwischen fast 250.000 Anlagen, in Deutschland ist also noch viel Luft nach oben ." Die KFW -Bank fördert die Anlagen, außerdem gibt es in verschiedenen Regionen weitere Förderprogramm. " Es wird aber nicht so sein, dass wir irgendwann alle ein Brennstoffzelle im Keller haben ," sagt Christian Spitta, " das muss von Haus zu Haus durchgerechnet werden, welche Technologie man nutzt. "

Die Anlagen rechnen sich