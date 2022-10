Verdacht auf Brandstiftung nach Großbrand

Der Mann wurde bereits in der Nacht zu Sonntag am Tatort festgenommen. Er wohnte in dem betroffenen Haus in Versmold, das als Unterkunft für rumänische Angestellte diente. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Zwei Menschen schwer verletzt

Gegen 0 Uhr am Sonntag bekam die Feuerwehr Versmold den Hinweis über einen Brand im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. 16 Bewohner hielten sich zu der Zeit darin auf. Fünf Personen wurden verletzt, davon eine schwer. Die Feuerwehr konnte alle Bewohner evakuieren.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun weiter, ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt. Der 42-jährige Mann aus Rumänien ist laut Polizei Bielefeld dringend tatverdächtig.

Über dieses Thema berichtete der WDR im Radio auf WDR 2.