Gleich drei Brände beschäftigen die Feuerwehren in Südwestfalen am Wochenende. Am frühen Sonntagmorgen (26.07.2020) bemerkten Autofahrer auf der Autobahn 45 Feuerschein in Olpe-Saßmicke und verständigten die Feuerwehr.

Neben einer Lagerhalle stand ein Unterstand mit Brennholz-Stapeln in Flammen. Das Feuer drohte auf eine benachbarte Maschinenhalle überzugreifen. Der Holzstapel musste mittels Teleskoplader der Feuerwehr abgetragen und gelöscht werden.

Die Feuerwehr war mit vier Löschfahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften für zwei Stunden vor Ort. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Möhnesee: Kleinwagenfahrer flüchtete

Zuvor musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag (26.07.2020) in Möhnesee im Kreis Soest zu einem Containerbrand auf ein Firmengelände ausrücken. Die Feuerwehr löschte den Brand während die Polizei Spuren sicherte.

Dabei fiel ein Kleinwagen auf, der laut Polizei wahrscheinlich mit drei jungen Männern besetzt war. Als sich die Polizeibeamten näherten, gab der Fahrer Gas und fuhr davon.

Gartenhütte nicht mehr zu retten

In der Nacht zum Samstag (25.07.2020) hatte es fast zur gleichen Zeit in Wickede im Kreis Soest gebrannt. Beim Eintreffen der Polizei stand eine Gartenhütte in Flammen und war nicht mehr zu retten. In beiden Fällen, schließt die Kriminalpolizei eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.

Stand: 26.07.2020, 14:27