Mehrere Brände im Kreis Steinfurt

Die Kreispolizei Steinfurt ermittelt wegen Brandstiftungen. Am frühen Freitagmorgen (04.01.2019) war ein erster Autobrand in Rheine von einem vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt und gemeldet worden. Rund 20 Minuten später brannte ein nur 800 Meter entfernt geparkter Wagen. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.

In Mettingen gab es am gleichen Tag ein Feuer in einer Werkstatt, mehrere Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.

Polizei geht teilweise von Brandstiftung aus

Am Samstag (05.01.2019) war ein Keller in einem Mehrfamilienhaus in Rheine in Brand geraten. In Metelen stand ein Schweinestall in Flammen, dabei mussten 750 Schweine in Sicherheit gebracht werden. Wie bei allen Bränden wurden weder Personen noch Tiere verletzt.

Die Polizei sucht jetzt für alle Brände Zeugen und hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Einschätzungen geht die Polizei in einigen Fällen von Brandstiftung aus. Erst im vergangenen Jahr gab es eine Brandserie in Rheine.