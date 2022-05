Autos in Flammen: Brandserie in Bielefeld

Nachdem am Wochenende bereits zwei Autos an Bielefelder Autohäusern gebrannt haben, stand in der Nacht erneut ein Wagen eines Autohauses im Stadtteil Sieker in Flammen.

Feuerwehr kann Gebäude schützen

Ein Augenzeuge alarmierte die Rettungskräfte gegen Mitternacht. Auf dem Gelände des Autohauses an der Detmolder Straße brannte ein Skoda lichterloh. Mit Wasser und Schaum brachten die Feuerwehrleute die Flammen unter Kontrolle. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf das Gebäude übergreifen. Durch die Hitze wurden zwei Scheiben des Autohauses beschädigt.

Am PKW ist durch das Feuer ein Totalschaden entstanden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 35.000 Euro.

Polizei geht Brandserie nach

Inzwischen ermittelt die Polizei in gleich sieben Fällen wegen Brandstiftung. Die Anzahl an Bränden und die Vorgehensweise lassen auf eine Serie schließen. Jedes Mal war das Feuer im Bereich der Hinterräder ausgebrochen. Ziele waren in allen Fällen Autos, die zum Verkauf standen.

Von einem Tatort gibt es Videomaterial, das einen männlichen Täter zeigt und möglicherweise auch einen Fluchtwagen. Aber bislang habe man vor allem kleine Puzzle-Stücke, die zusammengesetzt werden müssen, sagt die Polizei.