Festnahme nach Brand in Flüchtlingsunterkunft in Attendorn

Nach einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft am Sonntagabend (12.07.2020) in Attendorn hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der Mann wohnte in der Unterkunft. Das Feuer war laut Polizei in einem Zimmer ausgebrochen. Es breitete sich dann schnell auf die anderen Räume aus.

Bewohner hatten Unterkunft verlassen

Die Feuerwehr löscht den Brand in der Flüchtlingsunterkunft Attendorn

Die Flüchtlingsunterkunft besteht aus mehreren Containern. Deren Decken sind teilweise eingestürzt. Als die Feuerwehr ankam, hatten alle 14 Bewohner die Unterkunft schon verlassen. Einer wurde bei dem Feuer allerdings leicht verletzt. Die Bewohner sind noch in der Nacht in andere Unterkünfte gebracht worden. Laut Feuerwehr waren 80 Einsatzkräfte zum Brand ausgerückt. 38 Feuerwehrleute waren unter Atemschutz im Einsatz.

Schaden im sechsstelligen Bereich

Nach Angaben der Polizei ist der Container-Komplex zurzeit nicht mehr bewohnbar. Sie schätzt, dass der Schaden in die Hunderttausende Euro geht.

Stand: 13.07.2020, 06:39