Brandanschläge auf Corona-Teststationen in Ahaus und Gronau

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die brennende Teststation in Ahaus-Ottenstein bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Ein Container und ein Pavillon wurden erheblich beschädigt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Teststation brannte schon zum vierten Mal in diesem Jahr.

Schmierereien an Testzelt

Nur wenige Stunden später brannte ein Testzelt in Gronau-Epe - auch das nicht zum ersten Mal. Auch hier entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, so die Polizei. An dem Testzelt fanden die Polizisten unter anderem den Schriftzug "Stop oder Tod". Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Brand und den Graffiti gibt, sei noch unklar. Allerdings war der gleiche Schriftzug auch beim letzten Brand der Teststation in Ahaus-Ottenstein gefunden worden.

Teststation schon wieder in Betrieb

In Gronau-Epe lassen sich die Betreiber der Teststation nicht unterkriegen. Am Sonntagmittag haben sie schon wieder den Betrieb aufgenommen. Auf ihrer Facebook-Seite bedanken sie sich für die Hilfe aus der Nachbarschaft bei den Aufräumarbeiten.

Ob es eine Verbindung zwischen den beiden Bränden im Kreis Borken gibt, ermittelt jetzt die Polizei. Sie sucht Zeugen, die an den beiden Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Wegen des möglicherweise politischen Hintergrundes ist auch der Staatsschutz involviert.