Mehrere Hundert Schweine bei Stallbrand in Ahaus verendet

Das Feuer war in einer etwa 1.800 Quadratmeter großen Halle ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte bereits das gesamte Gebäude in voller Ausdehnung. Insgesamt sollen sich dort etwa 1.800 bis 2.000 Schweine befunden haben. Einige Tiere haben nach Angaben des Sprechers überlebt und wurden in einem Nachbargebäude untergebracht.

Menschen nicht verletzt

Rund 150 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner zwischenzeitlich aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Warnung sei aber später zurückgenommen worden.

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, die Brandursache ist noch unklar. Die Löscharbeiten sollen noch voraussichtlich bis zum Mittag andauern.

Über dieses Thema berichten wir am 27.04.2022 im WDR Fernsehen in der Lokalzeit Münsterland um 19.30 Uhr sowie im Radio auf WDR 2 in der Lokalzeit Münsterland.