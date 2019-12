Video starten, abbrechen mit Escape Wohnhausbrand in Rheine. Aktuelle Stunde. . 00:25 Min. . Verfügbar bis 05.01.2020. WDR.

Fünf Verletzte bei Wohnhausbrand in Rheine

Bei einem Wohnhausbrand in Rheine im Münsterland sind fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer in dem Wohnhaus in Rheine war in der Nacht zum Samstag (28.12.2019) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.