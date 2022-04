Hoher Schaden bei Brand in Reken

Auf dem Dach einer Werkshalle in einem Rekener Gewerbegebiet war am Sonntagnachmittag eine Fotovoltaikanlage in Brand geraten. Rund 100 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz. Dunkle Rauchwolken zogen über das Gewerbegebiet. Die Bevölkerung wurde daraufhin vorsorglich über die Nina-Warnapp aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gut eine Stunde später kam die Entwarnung.

Bei dem betroffenen Gebäude eines Baumaschinenhändlers handelt es sich um Halle in etwa so groß wie ein Fußballfeld. Die gesamte Dachfläche ist mit Solarmodulen bestückt, die aus ungeklärter Ursache in Brand geraten waren. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei einigen hunderttausend Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen der Flammen auf einen Flüssiggastank konnte die Feuerwehr rechtzeitig verhindern.

Über dieses Thema haben wir am 25.04.2022 im Radio auf WDR 2 um 6.30 Uhr berichtet.