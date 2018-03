Das Feuer war am Freitagabend (16.03.2018) aus bisher ungeklärter Ursache in einem Gebäudekomplex mitten in der Innenstadt ausgebrochen. Wahrscheinlich brannte es zunächst in der Lagerhalle eines ehemaligen Möbelmarktes, dann breiteten sich die Flammen in mehreren Wohnungen und Geschäftsräumen aus.