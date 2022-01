Erwitte: Brand in Zementfabrik

Meterhoch standen die Flammen an der Zementfabrik, die in Erwitte direkt an der A44 liegt. Ein Brennstofflager für den Hochofen des Zementwerkes war in der Nacht in Brand geraten. Die Flammen schlugen auf einen Müllberg über, in dem unter anderem auch alte Reifen lagerten.

Zwischenzeitlich gab es eine Warnmeldung für Anwohner:innen: Sie sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Das teilte die Leitstelle Soest über die Warn-App Nina mit. Grund dafür waren Rauchniederschlag und eine Geruchsbelästigung. Die Warnung wurde inzwischen wieder aufgehoben.

Unterstützung für Feuerwehr

Das Feuer im Brennstofflager des Hochofens war wegen der gut brennenden Stoffe besonders groß. Alleine konnte die Feuerwehr den Brand nicht unter Kontrolle bringen.

Um die Feuerwehr zu unterstützen, rückten die DLRG , das Technische Hilfswerk und der Rettungsdienst an. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass im Laufe der Nacht nur noch letzte Nachlöscharbeiten übrig geblieben waren. Am frühen Donnerstagmorgen war der Brand unter Kontrolle.

Entwarnung für die Anwohner:innen

Bei ersten Messungen der Feuerwehr konnten keine Schadstoffe in der Luft von Erwitte festgestellt werden. Eine Erleichterung für die Anwohner:innen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Stand: 06.01.2022, 08:02