Unbewohnbar: Brände am Osterwochenende halten Feuerwehren in Atem

Stand: 11.04.2023, 15:17 Uhr

In Ostwestfalen Lippe hat es am Osterwochenende gleich in mehreren Wohnhäusern gebrannt. Dabei haben mehr als zwanzig Menschen ihr Zuhause verloren. In einem Fall ermittelt auch eine Mordkommission.