Bei zwei Bränden sind am Mittwoch (08.05.2019) im Münsterland zwei Menschen ums Leben gekommen: in Lengerich und Haltern.

Technisches Hilfswerk muss Haus stützen

Nach dem Brand musste das Haus zunächst gesichert werden

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Haltern konnte die Feuerwehr erst in der Nacht zum Donnerstag in die betroffene Dachgeschosswohnung vordringen. Wegen der Einsturzgefahr des Gebäudes hatte das Technische Hilfswerk das Gebäude zunächst abstützen müssen. In der Dachgeschosswohnung fand die Feuerwehr dann einen Toten, den bis dahin vermissten 63-jährigen Mieter der Wohnung.

Ursache der beiden Brände noch unklar

In dieser Wohnung in Lengerich ist ein Mann gestorben

Ebenfalls in einem Mehrfamilienhaus gebrannt hatte es am Mittwoch in Lengerich. Hier starb nach Polizeiangaben der 55-jährige Wohnungsinhaber. Seine Identität müsse aber noch per DNA-Abgleich zweifelsfrei festgestellt werden, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Feuer wurden zwei weitere Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Die Ursache der beiden Brände steht noch nicht fest.

Stand: 09.05.2019, 07:01