Platzt der Höxter-Mordprozess?

Im Prozess um die Morde in Höxter-Bosseborn steht der psychiatrische Gutachter Michael Osterheider in der Kritik. Bei der Verhandlung am Mittwoch (22.11.2017) kam heraus, dass er für sein psychiatrisches Gutachten zur Schuldfähigkeit von Wilfried W. Aufzeichnungen eines Mitarbeiters benutzt hat. Gespräche mit dem Angeklagten in der JVA Detmold hat er als seine eigenen ausgegeben, obwohl er die gar nicht geführt hatte.

Der Anwalt von Wilfried W., Detlev Binder, deckte das auf, in dem er die Besucherliste aus der JVA Detmold mit den Angaben von Professor Osterheider verglich.

Anwalt spricht von "Skandal"

Gegenüber dem WDR geht Anwalt Binder den Sachverständigen hart an: „Ich glaube, der Begriff Skandal kann heute tatsächlich verwandt werden. Der Gutachter hat in seinem schriftlichen Gutachten zweimal bestätigt, über fast vier Stunden den Angeklagten exploriert, also untersucht zu haben und diese Angaben sind schlicht und einfach falsch.“

Strafverteidiger Detlev Binder fordert als Konsequenz, dass Michael Osterheider auf sein Honorar verzichtet.

Gutachter war heute nicht im Gericht

Schon am letzten Prozesstag hatte der 61-Jährige Psychiater unvorbereitet gewirkt und sich in zentralen Punkten widersprochen. Am Mittwoch war er nicht beim Prozess. Er ist momentan stationär in einem Krankenhaus.

Jetzt könnte es darauf hinauslaufen, dass die Psychiaterin Nahlah Saimeh, bislang nur für die Mitangeklagte Angelika W. zuständig, auch Wilfried W. begutachten wird. Sonst droht der Prozess zu platzen - und muss neu aufgerollt werden.