Bosseborn: Schuldfähigkeit des Verurteilten wird neu überprüft

Im Fall der Foltermorde von Höxter-Bosseborn könnte der verurteilte Täter Wilfried W. nach Medienberichten vom Donnerstag (30.01.2020) bald aus der Gerichtspsychiatrie in ein normales Gefängnis verlegt werden. Zurzeit wird überprüft, ob er wirklich vermindert schuldfähig ist.

Zweifel an verminderter Schuldfähigkeit

An der verminderten Schuldfähigkeit des Verurteilten haben seine Psychater in der Klinik in Münster offenbar Zweifel. Würde Wilfried W. in ein normales Gefängnis verlegt, könnte die Staatsanwaltschaft nachträglich Sicherungsverwahrung beantragen. Dann käme der 49-Jährige nicht so schnell frei.

Er und seine Ex-Frau waren zu langen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie Frauen misshandelt hatten. Zwei waren gestorben. Wilfried W. war damals verminderte Schuldfähigkeit attestiert worden.