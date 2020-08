Bosseborn: Wilfried W. doch voll schuldfähig?

Wilfried W., der in Höxter-Bosseborn jahrelang Frauen gequält hat, von denen zwei infolgedessen gestorben sind, könnte nun doch in eine reguläre Haftanstalt kommen. Das zuständige Landgericht in Münster hat Gutachter zu der Frage gehört, ob er nicht doch voll schuldfähig ist. Das hat ein Gerichtssprecher am Mittwoch (05.08.2020) dem WDR bestätigt.

Psychiater zweifeln an verminderter Schuldfähigkeit

Eine Entscheidung darüber, wie es für den 50-Jährigen weitergeht, soll laut Gericht im August erfolgen. Der Verurteilte im Bosseborn-Prozesses war nach dem Urteil in eine Klinik für forensische Psychiatrie in Münster gekommen. An der verminderten Schuldfähigkeit des Verurteilten haben offenbar seine Psychater in der Klinik in Münster Zweifel geäußert.

Sicherungsverwahrung möglich

Würde Wilfried W. in ein normales Gefängnis verlegt, könnte die Staatsanwaltschaft nachträglich Sicherungsverwahrung beantragen. Eine vorzeitige Haftentlassung durch zu setzen, würde für den 50-Jährigen dann schwieriger.

Er und seine Ex-Frau waren zu langen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie Frauen misshandelt hatten - zwei waren gestorben.